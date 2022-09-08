الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأعلنت وزارة الثقافة اليوم عن استضافة مهرجان K-CON في المملكة للمرة الأولى خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 01 أكتوبر في بوليفارد رياض سيتي, إذ ستحتضن مدينة الرياض هذا المهرجان على مدار يومين متتالين بمشاركة نخبة من الفنانين الكوريين الذين سيقدمون ألواناً متنوعة من الإبداعات الثقافية الكورية.ويتضمن المهرجان معرضاً مصاحباً يسلّط الضوء على الثقافة الكورية، ومنطقة مخصصة لبيع المنتجات الكورية.ويحتفل مهرجان K-CON الذي انطلق في عام 2012م بمرور 10 سنوات على تأسيسه خلال هذا العام، حيث استضافته 8 مدن في 4 قارات خلال الأعوام الماضية، وحظي بتفاعل جماهيري كبير فاق المليون زائر.وتأتي استضافة هذا المحفل العالمي في المملكة في سياق تفعيل الاتفاقية التي وقعتها وزارة الثقافة مع شركة سي جي الكورية، وفي إطار التبادل الثقافي الدولي، واستقطاب أبرز المهرجانات والمحافل العالمية إلى المملكة.// انتهى //14:55ت م0076