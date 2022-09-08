أبيدجان 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسالتقى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، بالرئيس البولندي أندريه دودا، الذي يزور كوت ديفوار حالياً.وبحث الرئيسان خلال اللقاء عدداً من القضايا، من بينها: دعم التعاون في الصناعة الزراعية والصحة والعلوم والطاقة والأمن والدفاع، إضافة إلى مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في كوت ديفوار وفي المنطقة الأفريقية.كما وُقِّغ على مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات السياسية التي قرر الجانبان إجراءها بين بلديهما.// انتهى //15:05ت م0078