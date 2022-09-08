الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض.وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها (6) مخالفين لنظام أمن الحدود، (4) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الإثيوبية، و(11) مقيمًا، (7) من الجنسية اليمنية، و(2) من الجنسية الهندية، و(1) من الجنسية الباكستانية، و(1) من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وحث العقيد العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //15:13ت م0081