الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واستنطلق غداً منافسات بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد بنسختها الثالثة والأربعين للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بإقامة ست مباريات، ستكون جميعها عند الساعة السادسة مساءً.وسيلعب السلام مع الفيحاء على صالة نادي النهضة بالدمام، ويستضيف الفتح على صالته بالأحساء نظيره العدالة، كما يستضيف الروضة على صالته بالأحساء منافسه الثقبة، في أول مباراة رسمية لكرة اليد تقام على صالة نادي الروضة.ويلتقي في صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء هجر مع الجيل، ويتواجه الخويلدية مع النجوم على صالة نادي الاتفاق بالدمام، ويلعب الهداية مع الجزيرة على صالة نادي الخليج بسيهات.// انتهى //15:14ت م0082