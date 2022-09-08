الخرطوم 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واستراجع العجز التجاري بالسودان خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1,970,952 مليار دولار مقابل 2.179.451 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي.وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي السوداني عن ارتفاع قيمة الصادرات السودانية خلال النصف الأول من العام 2022 إلى 2,957,455 مليار دولار مقارنةً بـ2,298,45 مليار دولار في ذات المدة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الواردات في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 4,928,407 مليارات دولار مقابل 4,477,906 مليارات دولار لنفس المدة من العام السابق.// انتهى //15:20ت م0084