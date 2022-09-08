الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأقامت جمعية "مساعي" النسائية الخيرية أمس حفل اختتام برامج ومشاريع الجمعية لعام 1434هـ، وذلك بحضور الأمين العام لغرفة الرياض ناصر بو حميد.وتخلل الحفل الذي أقيم في مقر الغرفة استعراض نبذة عن المشاريع الرعوية التي نفذتها الجمعية خلال العام، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 11 ألف مستفيد/ة، وبلغ عدد البرامج والمشاريع التنموية المنفذة تسعة برامج، فيما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج والمشاريع التنموية أكثر من 1100 مستفيد/ة.وتضمن الحفل عرض المشاريع والبرامج التنموية التي نفذتها الجمعية، وتسليط الضوء على ثلاثة مشاريع تنموية كبرى وعرض مخرجاتها، وتتمثل تلك المشاريع في: ("تمكين", "تنمية المشاريع"، "نماء واكتفاء")، كما استُحدِث مسار جديد للعام القادم أطلقت عليه مسار "الابتكار"؛ لتكون مساعي جمعية استباقية في عالم الابتكار .ويضم المعرض المصاحب قصص نجاح لمستفيدات برعن في الابتكار في منتج والوصول به إلى السوق بنجاح.// انتهى //15:22ت م0085