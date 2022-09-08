الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد , في مقر الصندوق بالرياض اليوم، بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، والوفد المرافق لمعاليه، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان السيد رحيمبردي جاباروف، وسفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشاريف، وعدد من المسؤولين في الجانبين.وتأتي زيارة معاليه للمملكة لحضور أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في الرياض.وبحث الجانبان الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين، فيما ناقشَا الفرص الحيوية الممكنة للمشروعات التنموية بجمهورية تركمانستان.ونوّه معالي رشيد ميريدوف، على دعم حكومة المملكة التنموي لجمهورية تركمانستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وذلك عبر تمويل وتنفيذ المشروعات والبرامج الإنمائية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا معاليه بالعلاقة الوثيقة بين البلدين.يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم لجمهورية تركمانستان في عام 2003م قرضًا تنمويًا ميسّرا لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز ثلاثة مراكز صحية في ثلاث مدن مختلفة، بقيمة إجمالية تقدّر بـ10 ملايين دولار؛ وذلك للإسهام في دعم القطاع الصحي ورفع القدرة التشغيلية للخدمات والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض والأوبئة وتعزيز الصحة العامة في الجمهورية.// انتهى //16:20ت م0099