المنامة 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واساستقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصافرية اليوم، معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي عبدالوهاب محمد الرشيد، اللذين يزوران البحرين حالياً.ونقل الوزيران خلال الاستقبال تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وأخلص التمنيات لمملكة البحرين حكومةً وشعبًا بالمزيد من التقدم والرخاء, فيما أبلغ الملك حمد بن عيسى آل خليفة الوزيرين بنقل تحياته لصاحب السمو أمير دولة الكويت ولسمو نائب الأمير ولي العهد ولسمو رئيس الوزراء بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي بالمزيد من الرفعة والازدهار.وأكد ملك البحرين اعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية الأخوية الراسخة بين البلدين في ظل الحرص المشترك على تعزيزها وترسيخ دعائمها تحقيقاً لكل ما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.// انتهى //16:22ت م0101