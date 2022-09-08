القاهرة 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 2.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" تعاملاته على ارتفاعٍ نسبته 0.32% ليبلغ 10265.35 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.51% مسجلاً 2274.18 نقطة. وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.52% لينهي التعاملات عند مستوى 3256.17 نقطة.// انتهى //16:27ت م0103