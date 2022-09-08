الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الكوبية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- مع نظيرتها في البرلمان الكوبي.واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة العديد من الموضوعات التي تتعلق بأهمية زيادة العمل والتواصل بين مجلس الشورى والبرلمان الكوبي، وضرورة عقد الاجتماعات الدورية بينهما، كما استُعرِضت سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، التي تفضي إلى علاقات ثنائية أعمق وأقوى بين البلدين.كما بحث عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز العمل الثنائي في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الكوبي، مؤكدين ضرورة التعاون الفعال بينهما، والتنسيق المشترك في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.وشارك في الاجتماع -عبر الاتصال المرئي- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي، وسفير جمهورية كوبا لدى المملكة فلاديمير أندريس غونزاليس كيسادا.يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.// انتهى //16:39ت م0105