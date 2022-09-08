الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأكدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي مواصلة جهودها المبذولة في خدمة التعليم التي تنبع من إيمانها الكبير بدوره في تقدم الشعوب ورخاء الأوطان وازدهار المجتمعات وارتقاء الإنسان وتحقيق مستوى أفضل للأجيال الناشئة.وأوضحت الندوة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام أنها أقامت العديد من المدارس والمعاهد والمراكز في بعض المناطق النائية بدول أفريقيا وشرق آسيا؛ لمنح الكثيرين فرصة التعليم وشجعتهم على استكمال مراحله التي تغير من مسار حياتهم وتؤهلهم تعليميًا.وأشادت الندوة العالمية بجهود المملكة العربية السعودية التي أحرزت السبق في مكافحة الأمية داخل المملكة في العقود الماضية وحققت نتائج مبهجة ومبعث فخر للجميع، كما دعمت المملكة نشر العلم والتعلم حول العالم وأولت عبر رؤيتها 2030 أهمية كبيرة لتطوير التعليم والارتقاء بكل مراحله لبناء أجيال واعدة تمتلك الثقافة والمعرفة.// انتهى //16:44ت م0106