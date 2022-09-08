الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسزارت معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الإقليمي في جمهورية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا، والوفد المرافق لها أمس، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.وعُرِّف خلال الزيارة بأنشطة وفعاليات المركز التي تسهم في تعزيز مفاهيم الحوار وقيم التسامح والتعايش بين المجتمعات الإنسانية، حيث عُرِضت خلال الزيارة نشاطات وبرامج المركز، ثم أُطلِع الوفد على مسيرة المركز بدءاً من اللقاءات الوطنية إلى إستراتيجية المركز ومبادراته الحديثة المرتبطة برؤية المملكة 2030, كما استعرض أبرز الفعاليات الحوارية والثقافية التي عقدها المركز مؤخراً.وأكد الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان أهمية الزيارة لمد جسور التعاون بين المركز والجهات والمؤسسات الدولية الأفريقية، ومنها بوركينا فاسو، بما يخدم القيم النبيلة التي تسعى لها المملكة لتعزيز قيم التسامح والتعايش والمشتركات الإنسانية ونبذ العنف والتطرف، موضحاً أن العلاقات الفعالة بين جميع الدول هي التي تقوم على مبدأ الحوار واحترام الطرف الآخر، ومن خلال الحوار يمكن الإسهام في تحقيق التعاون الجيد والمصالح المشتركة.من جانبها أعربت وزيرة خارجية بوركينا عن شكرها للجهود التي تبذلها المملكة في تعزيز القيم الإنسانية والتعايش بين مختلف المجتمعات والثقافات.وفي ختام الزيارة، زار الوفد معرض الحوار التفاعلي واطلع على محطاته المختلفة.// انتهى //16:46ت م0107