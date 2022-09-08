الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحقيق شركة الاتصالات السعودية "STC" لجائزة المشغل البلاتيني لأفضل مقدمي الخدمات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة للنصف الأول من عام 2022.وأوضحت الهيئة أن فوز شركة الاتصالات السعودية بالجائزة جاء عقب تمكنها من تحقيق أعلى معدل نقطي بعد حصولها على إجمالي 67.5 نقطة من أصل 100 في قياس مجموعة من المعايير، أبرزها استضافة الألعاب الإلكترونية محلياً، وتقليل زمن الوصول لأبرز الألعاب، إضافةً لدعم باقات مقدمي الخدمات للألعاب الإلكترونية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي لممارسي هذه الألعاب، ودعم وإقامة أنشطة الرياضات الإلكترونية، وتوفير منصات الألعاب السحابية.يشار إلى أن جائزة المشغل البلاتيني للألعاب أُطلِقت ضمن مبادرة Game Mode التي تأتي في إطار اهتمام "هيئة الاتصالات" بتمكين قطاع وسوق الألعاب الإلكترونية في المملكة من خلال توفير بنية تحتية رقمية متينة، وعملها على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات بهدف دعم مجتمع اللاعبين وضمان تقديم أفضل تجربة لهم، حيث أسهمت المبادرة منذ إطلاقها في استحداث باقات بميزات للاعبين استفاد منها أكثر من 5 ملايين مشترك بنسبة زيادة 336% عن النصف الأول من العام 2021م، وتوفير منصات الألعاب السحابية لأكثر من 322 ألف لاعب بنسبة زيادة تقدر بـ139% عن النصف الأول من العام 2021م، كما أسهمت المبادرة في تقديم الدعم الفني المتخصص لأكثر من 615 ألف مشترك من اللاعبين، بالإضافة إلى رعاية 7 من كبرى بطولات الألعاب الإلكترونية في المملكة.// انتهى //16:49ت م0108