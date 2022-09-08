لندن 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم في كلمةٍ لها أمام البرلمان أنها ستجمّد فواتير الطاقة عند سقف 2500 جنيه إسترليني سنويًا لمدة عامين ابتداء من 1 أكتوبر، متعهدةً بمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة الطاقة في المملكة المتحدة.وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن الحكومة تعمل لتقديم ضمان جديد لأسعر الطاقة, موضحةً أن هذا الضمان يتضمن تعليقًا مؤقتًا للرسوم الخضراء, مما يعني أن الأسر متوسطة الدخل لن تدفع أكثر من 2500 جنيه إسترليني سنويًا لعامين مقبلين، لحين عودة سوق الطاقة إلى المسار الصحيح.// انتهى //17:00ت م0109