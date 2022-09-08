تبوك 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم أعمال مؤتمر تبوك للصحة النفسية في نسخته الأولى، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بعنوان "جودة الحياة"، ونظمته جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة، بحضور 18 متحدثًا وعدد من المسؤولين والمهتمين بشأن الصحة النفسية وجودة الحياة ومشاركة أكثر من 16 ألف مختص من مناطق المملكة كافة عبر الدائرة الإلكترونية على قناة المؤتمر.وخلص المؤتمر الذي استمر يومين إلى ضرورة تعزيز الصحة النفسية في البيئات التعليمية والعملية، من خلال الاهتمام بجانب الوقاية وتعريف أفراد المجتمع بمفهوم الصحة النفسية وأهميتها, إلى جانب انعقاد 4 جلسات حواريةً و6 ورش عمل علمية، وركز في جلساته على جودة الحياة والصحة النفسية، وتحليل مفهوم جودة الحياة لدى المريض النفسي وتطورها في خدمات الصحة النفسية، والتعافي وجودة الحياة، وجودة الحياة والأسرة السعودية، والجودة في مرحلة الطفولة، والصحة النفسية للمسنين، إضافة إلى الورش التدريبية في المؤتمر تمحورت حول مهارات تعزيز الصحة من العلاج إلى التعافي، وكيفية التعامل مع صدمات الحياة، ومهارات تطوير تقنيات التعامل مع ضغوط الحياة ومتغياراتها.// انتهى //17:06ت م0111