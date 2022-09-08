السيح 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسالتقى سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى المملكة دانغ سوان زونغ اليوم بعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج ورجال وسيدات الأعمال، خلال حضوره ملتقى الأعمال الفيتنامي المقام في مقر الغرفة الرئيس بمدينة السيح.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك وفرص الاستثمار بما يخدم قطاع الأعمال في البلدين.// انتهى //17:26ت م0122