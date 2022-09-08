جاكرتا 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول البرنامج التطوعي الثاني والثالث في معهد العلوم الإسلامية والعربية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بجمهورية إندونيسيا، بالتزامن مع توقيع مذكرة التعاون المشترك بين المركز و الجامعة، وذلك بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة سابك، المنفّذ خلال المدة من 5 حتى 11 سبتمبر 2022م.وجرى خلال المشروع حتى الآن تدريب 310 مستفيدين و200 مستفيدة من الشباب والشابات من ذوي الدخل المحدود، على المهارات الحِرَفية والمهنية في مجالات الخياطة والتطريز، وصيانة الجوالات، والكهرباء، والإسعافات الأولية والبحث والإنقاذ البحري، وإصابات الحوادث المرورية، وإدارة الأزمات والكوارث، والتعامل مع الإصابات الجبلية واللدغات، وذلك ضمن مشروع الدعم والتمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش ومشاريع الإسعاف والبحث والإنقاذ.ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لإيجاد البرامج التدريبية الملائمة لتمكين الشباب من إيجاد مصادر مدرّة للدخل و تحسين مستواهم المعيشي وتعزيز جهود التنمية في الدول ذات الاحتياج// انتهى //17:27ت م0123