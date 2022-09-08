بريدة 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم 7215 عملية رصد لأسعار السلع التموينية والضرورية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي تجاوز عددها 4200 زيارة.وشملت الزيارات المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة، ورُوقِبت من خلالها أسعار السلع، وتُحُقِّق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة، حيث أسفرت الزيارات التفتيشية عن تحرير 600 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة.وتواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق من وفرة المنتجات وتنوعها لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.// انتهى //17:27ت م0124