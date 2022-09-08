أبوظبي 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، حرص قادة دول مجلس التعاون على تطوير وإشراك المرأة في التنمية المستدامة، وتأكيد دورها المحوري والشريك في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأسرية.جاء ذلك خلال كلمة متلفزة ألقها معاليه في افتتاح المؤتمر الأممي حول المرأة والسلام والأمن، الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.كما أشار إلى أن المؤتمر يعكس الإهتمام بقضايا تمكين المرأة كما يؤكد على حرص دول مجلس التعاون المستمر على سن الأنظمة والقوانين ووضع السياسات التي تمكن المرأة في جميع المجالات, متمنياً لأعمال المؤتمر كل النجاح.// انتهى //17:28ت م0126