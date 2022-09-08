القاهرة 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسنَفّذت القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان اليوم أن التدريب -الذي استمر لعدة أيام- تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، منها تنفيذ أعمال الغطس الهجومية المشتركة، وحق الزيارة والتفتيش واقتحام السفن المشتبه بها، وتنفيذ أعمال التسلل البحري والإغارة على جزيرة منعزلة.// انتهى //18:06ت م0129