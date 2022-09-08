أبوظبي 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في قصر الوطن اليوم برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي يزور أبوظبي حاليا.وبحثا خلال اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد وسبل دعم هذه العلاقات في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //18:18ت م0130