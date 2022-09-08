الباحة 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسشهد ميدان فروسية العقيق بمنطقة الباحة أمس سباق الخيل الثالث للعام الحالي على درع الميدان، بحضور محافظ العقيق سالم بن طوالة.وانقسم سباق الخيل إلى ثلاثة أشواط، الأول مبتدئ الدرجات للخيل العربية على مسافة 1400 متر، والثاني مفتوح الدرجات للخيل العربية بعمر ثلاث سنوات فأعلى على مسافة 1600 متر، والثالث مفتوح الدرجات لخيل الإنتاج والمستورد بعمر ثلاث سنوات فأعلى على مسافة 1600 متر، حيث حقق الجواد وحيد العلي للمالك إسطبل الصايرة المركز الأول في الشوط الأول، وحقق المركز الأول في الشوط الثاني الجواد الفاتح للمالك بندر بن حزام آل حثلين.وفي ختام السباق توج محافظ العقيق سالم بن طوالة الفائزين في المحفل الثالث لسباقات الخيل للعام الحالي.// انتهى //18:26ت م0132