الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (9) أشخاص، (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لسلبهم عملاء البنوك تحت تهديد الأسلحة البيضاء والاستيلاء على ما بحوزتهم، و(4) مقيمين من الجنسيتين الإثيوبية والسورية ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، لإيوائهم وتوفير شرائح اتصال لهم، وذلك باستخدام (4) مركبات مسروقة (تم استردادها)، وضبط بحوزتهم (387) شريحة اتصال وأسلحة بيضاء، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.// انتهى //18:28ت م0133