الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسوقع الاتحادان السعـودي والبحريني لكرة اليد اليوم، اتفاقية إقامة مباراة السوبر بين بطل السوبر السعـودي وبطل السوبر البحريني، إذ جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش إقامة مباراة السوبر السعودي التي جمعت بين مضر والخليج اليوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وشهدت مراسم توقيع الاتفاقية حضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر ورئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي، وتشمل الاتفاقية أن تقام المباراة مرة في كل سنة بالتناوب بين الطرفين، فيما ستكون المباراة الأولى في المملكة العربية السعودية.وسيحق لأطراف المباراة مشاركة لاعب أجنبي واحد فقط، فيما ستخضع لشوطين إضافيين فقط في حال التعادل في الأشواط الأصلية وتحسم بعدها عن طريق رميات 7 أمتار "خمس رميات لكل فريق".// انتهى //18:28ت م0134