الرباط 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسدعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى إحداث تحول جذري وملموس في مجال محو الأمية، بما يسهم في إثراء بنيته ومحتواه وصيغه وطرائقه، من خلال نهج متكامل يستمر مدى الحياة.وأوضح بيان للمنظمة، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من سبتمبر من كل عام، أن هذا اليوم يشكل فرصة لتسليط الضوء على ضخامة حجم الأمية في العالم، وعلى الدور المحوري لمحوها في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن النموذج المنشود لمحو الأمية في المستقبل لا يوفر المهارات الأساسية في القراءة والكتابة فحسب، بل يستثمر التطورات المتسارعة في تقنية المعلومات والاتصالات، ويشمل المهارات الحياتية، ومهارات التفكير اللازمة لعالم الغد، إلى جانب المهارات الرقمية والمهنية والحقوقية، ومهارات التعلم المستمر والإبداع.وشددت المنظمة بالمناسبة على ضرورة العمل على محاربة الأمية، والتركيز على الفئات المهمشة والأشد فقراً، وزيادة الاستثمارات المخصصة لهذا المجال، لافتة الانتباه إلى أنها تدعم مبادرة إنشاء المعهد الأفريقي للتعلم مدى الحياة، بوصفه يشكل مركزاً إقليمياً لتقوية قدرات الجهات الفاعلة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية في مجال التعلم مدى الحياة، وتبادل التجارب الناجحة ونقل المعرفة.// انتهى //18:35ت م0135