أبها 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واستابع الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة عددا من المشروعات التنموية بمحافظة بيشة، وذلك في مجال الخدمات البلدية والمياه والبيئة والزراعة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي رأسه سموه في محافظة بيشة، بحضور أمين منطقة عسير، ومحافظ بيشة، ورئيس بلدية بيشة، والمدير العام للمشاريع بهيئة تطوير عسير، وعدد من القيادات الإدارية في المحافظة، كما ناقش دعم بلدية بيشة في التخطيط والتطوير كونها أحد أهم مرتكزات إستراتيجية تطوير المنطقة فيما يخص القطاع الصحراوي، لتحفيز عمليات الاستثمار والنمو السكاني شرق المدينة.وشملت المشروعات البلدية التي ناقشها سموه تطوير وسط المدينة، وتطوير أرض قرن الحديد، وتطوير الحدائق بالمحافظة، والتقاء طريق خادم الحرمين الشريفين مع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان ووضع الدوار القائم ومناقشة الحلول المقترحة للحركة المرورية.وبحث سموه عددا من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والمياه والزراعة والتوصيات الصادرة عن ورشة العمل التنسيقية مع منظومة البيئة والمياه والزراعة التي عُقدت منتصف مارس الماضي، ومن موضوعاتها متابعة مشروع الخط الناقل والتأكد من تفعيل خطة المشروع، وحل مشاكل المسارات المتعلقة بالخط الناقل، وتعظيم الاستفادة من مياه سد الملك فهد، وتأمين إمداد محافظة بيشة بالمياه، ومتابعة مشروع تحلية المياه لتحديد احتياجات المحافظة، إلى جانب بحث حلول إشكاليات تيار كهرباء الوجيد وبحث توفير تيار كهربائي دائم للتمكن من الاستفادة من الطاقة التشغيلية الكاملة للمشروع.// انتهى //18:36ت م0136