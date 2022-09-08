القاهرة 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأكدت جامعة الدول العربية أن القمة العربية الصينية الأولى التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل تمثل محطة بارزة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية بين الدول العربية والصين.جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي والمشرف على قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـثالثة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية الذي عُقد من خلال المنصة الرقمية مع الجانب الصيني .وثمن الذوادي الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الصينية لدعم القضايا العربية وإيجاد حلول سلمية للأزمات القائمة في المنطقة، مؤكدًا حرص الجامعة العربية على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات.ودعا إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد الحلول السياسية لهذه الأزمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وتعزيز فرص الحل السياسي، ورفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.// انتهى //18:57ت م0139