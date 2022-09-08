الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسحقق فريق كرة اليد بنادي الخليج لقب بطولة السوبر السعودي 2022، بعد فوزه على مضر بنتيجة 31-33، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على صالة وزارة الرياضة بالدمام.وتوّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر ورئيس الاتحاد البحريني علي إسحاقي فريق الخليج بلقب بطولة السوبر السعودي 2022 والميداليات الذهبية، فيما توج فريق مضر بالمركز الثاني والميداليات الفضية كلاً من نائب رئيس الاتحاد زهير القرشي وعضو مجلس الإدارة علي العليوات، كما كرم عضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد اخريده حكام اللقاء والمراقبين.وبدأت المواجهة على صفيح ساخن منذ البداية، وجاءت الدقيقة الخامسة بتقدم مضر بنتيجة 4-3، إلى أن استطاع الخليج قلب الطاولة وتوسيع الفارق لصالحه إلى 3 أهداف عند الدقيقة العاشرة 6-9، واستمر بالتقدم حتى أدرك مضر نقطة التعادل من جديد في الدقيقة العشرون 10-10، بعد ذلك دارت نتيجة فارق الهدف بين الفريقين إلى أن تمكن مضر من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 16-15.وفي الشوط الثاني، حافظ مضر على تقدمه بالنتيجة حتى الدقيقة الثانية عشرة التي شهدت نتيجة التعادل 23-23، واستمر التعادل حتى تمكن الخليج من التقدم وتوسيع الفارق إلى 3 أهداف عند الدقيقة الرابعة والعشرين، وبالرغم من محاولات مضر للعودة بالنتيجة، أعلنت صافرة حكم المباراة تحقيق الخليج بطولة السوبر للمرة الأولى.// انتهى //18:58ت م0141