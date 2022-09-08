الرباط 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 مانطلقت اليوم أعمال منتدى جهات أفريقيا بمدينة السعيدية المغربية، بمشاركة أكثر من 20 دولة أفريقية، و400 مشارك من رؤساء جهات وحكومات فيدرالية وخبراء عالميين في التنمية المحلية.ويناقش المشاركون في المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام، مجموعة من الموضوعات تتعلق بالشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الإقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.وأكد المتدخلون أهمية الملتقى في تبادل التجارب والخبرات الأفريقية في إطار التعاون جنوب–جنوب، ونشر قيم التضامن الفعال والمفيد بين دول القارة، وتيسير الاستثمار الأمثل لنقاط التكامل بين البلدان الأفريقية ومؤسساتها.// انتهى //19:13ت م0142