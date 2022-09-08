الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بيع أكثر من 2.45 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تقام منافساتها للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط، مما يؤكد تصاعد الحماس للبطولة لدى المشجعين من أنحاء العالم، قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق المهرجان الكروي التاريخي.وأشارت أرقام الفيفا إلى أن مرحلة المبيعات الماضية في شهري يوليو وأغسطس شهدت بيع أكثر من 500 ألف تذكرة، فيما سيجري الإعلان عن المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر أواخر الشهر الجاري، على أن يبدأ قريباً إتاحة تذاكر المونديال للشراء عبر منافذ البيع في أنحاء قطر.وبإمكان كل مشجّع من حاملي التذاكر دعوة ما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر للدخول إلى قطر، مع تطبيق الحد الأدنى من رسوم الدخول للمشجعين الذين لا يحملون تذاكر، ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، ومن المقرر إتاحة ذلك تزامناً مع بدء المرحلة الأخيرة من مبيعات التذاكر أواخر الشهر الجاري.وتتواصل الاستعدادات لاستضافة النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، بما يتيح للمشجعين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية المرافقة للمنتخبات من البقاء في قلب الحدث طوال مدة البطولة التاريخية، حيث لا تتجاوز أطول مسافة بين ملعبين 75 كلم.وفي هذا السياق أكد الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ناصر الخاطر أن الطبيعة متقاربة المسافات التي ينفرد بها مونديال قطر يشكل ميزة مهمة للمشجعين، وتتيح لهم الحضور بالقرب من الملاعب المونديالية والفعاليات الترفيهية التي ستقام طوال مدة البطولة.وأضاف: "ستتاح أمام المشجعين فرصة فريدة في التاريخ الحديث للبطولة لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال المراحل الأولى من منافسات المونديال، كما سيجد المشجعون واللاعبون ملاعب عالمية المستوى، والعديد من الخيارات المميزة لأماكن الإقامة، إضافة إلى باقة واسعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في أنحاء البلاد، وفي مقدمتها مهرجان الفيفا للمشجعين الذي يتوقع أن يستقطب الآلاف من الجمهور في حديقة البدع بالدوحة.ويتوجب على الجمهور القادم إلى قطر لحضور مباريات البطولة -التي تقام من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر- تقديم طلب للحصول على بطاقة (هيّا) الإلزامية، التي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارج قطر، كما ينبغي على جميع المشجعين من حاملي التذاكر -سواءً من المقيمين أو الزوار- تقديم طلباتهم للحصول على البطاقة لحضور المباريات عبر بوابة (هيّا) الإلكترونية.ويمكن دخول ما يصل إلى ثلاثة مشجعين من غير حاملي التذاكر إلى قطر بدعوة من مشجع يحمل تذكرة وبطاقة (هيّا)، مع تطبيق حد أدنى لرسوم الدخول للمشجعين غير حاملي التذاكر ممن تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، بينما يُعفى من رسوم الدخول المشجعون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.// انتهى //19:17ت م0143