الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا أرنولدو أندريه تينوكو.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.// انتهى //19:45ت م0145