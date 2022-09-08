الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسوقّعت وزارة الصحة ممثلةً ببرنامج المشاركة المجتمعة والوحدة الإشرافية على المنظمات الصحية غير الربحية اليوم مذكرة تفاهم وتعاون مع المجلس التخصصي للجمعيات الصحية الأهلية بالمملكة.وتضمنت المذكرة تعاون الطرفين في الأعمال ذات العلاقة بالتنسيق والتكامل والتعاون بين البرنامج والمجلس بوصفه ممثلاً للجمعيات الصحية الأهلية بالمملكة، وذلك في تقديم برامج ومبادرات مشتركة بين الوزارة والمجلس لتمكين الجمعيات الصحية الأهلية وتطويرها ودعم القطاع الصحي، ومشاركة المعلومات والدراسات والبحوث ومخرجات ورش العمل ذات العلاقة بالقطاع الصحي الأهلي بين الطرفين، والتعاون في دراسة إعداد معايير وضوابط وسياسات للتقييم الفني للجمعيات الصحية الأهلية، وإعداد ونشر دليل أفضل التجارب والممارسات لدى الجمعيات الصحية الأهلية، والشراكة بين الطرفين في تنفيذ الملتقيات والدورات والمؤتمرات العلمية في المجالات ذات العلاقة.وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود برنامج المشاركة المجتمعة والوحدة الإشرافية بالوزارة على المنظمات الصحية غير الربحية في العمل بشكل تشاركي ومتكامل مع جميع الجهات والإدارات المعنية في المنظومة الصحية، وكذلك القطاع غير الربحي التي بدورها ستُسهم في خلق المزيد من فرص التطوير، والتحسين في القطاع الصحي، حيث يشرف البرنامج على الجمعيات الصحية الأهلية بالمملكة، ويهدف إلى تمكينها وتشجيع التوسع فيها وتسهيل الوصول للخدمات، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.// انتهى //19:49ت م0147