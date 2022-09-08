الرباط 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسأَغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع طفيف في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تقدماً بنسبة 0.02%، مسجلاً 12.157,42 نقطة.وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.05% ليستقر عند 982,48 نقطة. فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بنسبة 0.04% مسجلاً 908,28 نقاط.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 70,93 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 631,07 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:49ت م0148