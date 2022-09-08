الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسيلتقي الهلال السعودي والزمالك المصري مساء غدٍ في العاصمة القطرية الدوحة على كأس سوبر لوسيل، المقررة بين بطلي الدوري السعودي والدوري المصري.وفاز الهلال ببطولة الدوري السعودي الموسم الماضي، بينما احتفظ الزمالك ببطولة الدوري التي حققها الموسم قبل الماضي.ويدخل الهلال - بطل الدوري السعودي في المواسم الثلاثة الماضية - بجاهزية تامة عقب تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بمسابقة دوري روشن السعودي على حساب الخليج والفيحاء والفتح.وخاض الزمالك آخر مباراة له يوم 30 أغسطس الماضي، ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وخسرها أمام إيسترن كومباني 2-1.وهذه مواجهة الفريقين الأولى منذ مباراة كأس السوبر المصري السعودي التي أقيمت عام 2018م وفاز حينها الزمالك على صاحب الأرض الهلال بهدفين مقابل هدف.// انتهى //21:26ت م0155