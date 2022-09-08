بغداد 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - اليوم- قائدَ القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا الذي يزور بغداد حالياً.وجرى - خلال اللقاء- بحث تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، ومناقشة القضايا والموضوعات المشتركة فيما يخص الأمن الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب، إضافة إلى استعراض التعاون بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويره، خصوصاً في المجالات الأمنية والعسكرية.//انتهى//21:34ت م0156