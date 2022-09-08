الدمام 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واستستعدُّ المنطقة الشرقية لاستضافة منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا "أوزبكستان 2023"، وهي المجموعة التي تضم المنتخب السعودي - حامل اللقب الآسيوي - ومنتخبات الصين، ميانمار، المالديف وأوزبكستان.وتقام مباريات المجموعة خلال المدة من 10-18 سبتمبر الجاري على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، وملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة،بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني.وتأتي استضافة المنطقة الشرقية لمباريات المجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا استكمالًا لسلسلة من البطولات والفعاليات الكروية الإقليمية والآسيوية التي احتضنتها المملكة في المدة الأخيرة، من أبرزها استضافة كأس العرب للشباب التي أقيمت في أبها خلال المدة من 20 يوليو إلى أغسطس الماضيين وتوج المنتخب السعودي بلقبها.وقدمت المملكة خلال كأس العرب للشباب نسخة ناجحة من البطولة التي انطلقت بمشاركة 18 منتخبًا، كما احتضنت المملكة كأس العرب لكرة قدم الصالات التي أقيمت خلال المدة من 20-28 يونيو الماضي، وبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي احتضنتها مدينة جازان في المدة من 18-23 مايو الماضي.وكانت المملكة استضافت في أبريل الماضي مباريات 5 مجموعات في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في أعلى عدد من الأندية تحتضنه دولة آسيوية في تاريخ البطولة،إذْ أقيمت المباريات في 4 مدن هي: الرياض، جدة، الدمام وبريدة.واحتضنت المملكة في أكتوبر الماضي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للشباب تحت 23 عامًا، بالإضافة إلى كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 عامًا في ديسمبر الماضي.// انتهى //21:36ت م0157