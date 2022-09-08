طرابلس 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022م واستَسَلَّمَ رئيسُ المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، رسالةً خطيةً من الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون.وسلَّم الرسالة المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير خلال استقباله من قبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالعاصمة الليبية اليوم.وعبَّر المبعوث الفرنسي - وفق وكالة الأنباء الليبية- عن تطلعه والشعب الفرنسي للمزيد من التعاون على الأصعدة كافة، لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين.//انتهى//22:04ت م0165