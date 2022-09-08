عمّان 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واسسجَّلت الأردن أول إصابة بجدري القردة في البلاد، لأردني سافر إلى عدة دول أوروبية.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية - في بيان صحفي- أنَّ المريض الآن بصحة جيدة وفي مرحلة التعافي الكامل، ومعزول في منزله، ويتم الآن استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين لمتابعتهم حسب الأصول.وأشارت الوزارة إلى اتخاذها جميعَ الإجراءات الصحية المعتمدة للتعامل مع حالات الإصابة بجدري القردة، التي تتضمَّن عزل الحالة المصابة، ومتابعته، وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة.//انتهى//22:23ت م0167