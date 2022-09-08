جدة 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واساستقبلَ معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو - بمقر الأمانة العامة للمجمع بجدة أمس - وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عوّاد بن سبتي العنزي.وأشاد معاليه بالجهود العظيمة التي تبذلها حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم قضايا الأمّة، ونشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح ، مشيراً إلى توافق الأهداف بين المجمع والوزارة، الأمر الذي يجعل المجمع متطلعا إلى توثيق عرى التعاون والتنسيق بين الجانبين حول العديد من القضايا التي تهم الأمة الإسلامية.من جهته،أكدَ الدكتور العنزي حرصَ الوزارة على دعم وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع المجمع في جميع القضايا والمحاور التي تهمِّ الجانبين, خاصَّة فيما يتصل بنشر منهج الوسطية، ونبذ الغلو والتطرّف، مشيداً بالنقلة النوعية التي شهدها المجمع ، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي لبحث العديد من أوجه التعاون بين الوزارة والمجمع .// انتهى //22:34ت م0168