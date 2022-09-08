الطائف 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسنظم نادي سباقات الخيل اليوم حفله الـ 34 ضمن سباقات موسم الطائف 2022 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية وسط حضور جماهيري كبير، حيث تضمن الحفل ثمانية أشواط متنوعة الدرجات والتصنيفات لمختلف الأعمار والفئات.وجاءت نتائج الجياد والأفراس الحاصلة على المراكز الأولى في الأشواط الثمانية على النحو التالي:الشوط الأول على مسافة 1600م فازت به الفرس دريم بيز ابنة الفحل فيد بيز لأبناء علي الشهاب، وتدريب علي الشهاب، وقيادة الخيال عبدالله العوفي، الشوط الثاني على مسافة 1600م فازت به الفرس روزنة الدانة ابنة الفحل بيبرس لأبناء محمد القحطاني،وتدريب راجح محسن، بقيادة الخيال مهند الشمري، الشوط الثالث على مسافة 1600م فاز به الجواد المذير ابن الفحل سكينج آهوم للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، وتدريب فيصل المنديل، بقيادة الخيال أليكسس مورينيو، الشوط الرابع على مسافة 1600م فاز به الجواد ليفر ابن الفحل إي إتش إندي لإسطبل الرغامة، وتدريب محمد جدو بقيادة الخيال عادل الفريدي، الشوط الخامس على مسافة 1600م فاز به الجواد محتي ابن الفحل آرش آرش آرش لمحمد المطرفي، وتدريب خالد القرشي بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا، الشوط السابع على مسافة 2000م فازت به الفرس محبوبة جود ابنة الفحل الفريدو لإسطبل هجر، وتدريب ريعان البراهيم، بقيادة الخيال عبدالله الخميس، الشوط الثامن على مسافة 2000م فاز به الجواد وجاج ابن الفحل هارلنجتون لإسطبل الأصايل، تدريب أحمد الشايع، بقيادة الخيال فهد الفريدي.// انتهى //22:43ت م0170