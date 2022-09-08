القاهرة 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واسحقق المنتخب السعودي لكرة الماء فوزاً على نظيره الكويتي بنتيجة (9 - 5) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة العربية للألعاب المائية للفئات السنية ، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 7 سبتمبر حتى 10 من الشهر نفسه.وسيطر المنتخب السعودي على مجريات المباراة، حيث أنهى الأشواط الأربعة لصالحه بنتائج (2 - 1) (5 - 3) (7 - 5) (9 - 5).وفي مسابقة السباحة، حقق سباح المنتخب السعودي عماد الصبياني في سباق 50م صدر فئة 13 - 14 سنة رقماً قياسياً جديداً بزمن 32.70 ثانية، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل بزمن 33.03 ثانية، وذلك على مستوى المملكة.كما حقق لاعبو المنتخب السعودي للسباحة محمد المهر وأحمد المعيبد وزياد المسيلم وزيد السراج، في سباق تتابع 200م فئة 14 - 15 سنة، رقماً قياسياً جديداً بزمن 8.22.94 دقائق، ليحطموا الرقم القياسي السابق المسجل بزمن 8.34.55 دقائق، وذلك على مستوى المملكة.وأحرزت لاعبة المنتخب السعودي مشاعل العايد المركز الأول في تصفيات سباق 50م "فراشة"، والمركز الثامن بالترتيب العام بزمن 32.04 ثانية.يذكر أن بعثة منتخب المملكة في البطولة تضمُّ 30 لاعباً، منهم أربعة لاعبين في الغطس، و 14 لاعباً في كرة الماء، و 12 لاعباً في لعبة السباحة.//انتهى//23:14ت م0171