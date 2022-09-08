الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واستغلب فريق الشباب على ضيفه الطائي بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 3 من دوري روشن السعودي.سجل للشباب الهدف الأول اللاعب جوانكا عند الدقيقة 27، وعند الدقيقة 62 أضاف اللاعب بوبيندزا الهدف الثاني، وأضاف اللاعب جوانكا الهدف الثالث عند الدقيقة 70، واختتم اللاعب كارلوس جونيور رباعية فريقه بتسجيله للهدف الرابع عند الدقيقة 82.وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده لـ 9 نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد الطائي عند 6 نقاط في المركز الخامس.// انتهى //23:22ت م0172