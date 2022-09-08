جدة 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واس‎قام وزير المواصلات في دولة قطر جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، بجولة ميدانية على مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، برفقة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، للاطلاع على التقنيات الحديثة في مرافق المطار، والآليات المستخدمة في تسريع إجراءات حركة السفر وخدمة المسافرين، والخدمات في صالة الفرسان التي تستوعب 10 الآف راكب يومياً، بالإضافة إلى زيارة المنطقة التجارية المطورة بالمطار، ووسائل نقل الركاب الحديثة.واستقل وزير المواصلات القطري، القطار الداخلي بالمطار الذي يسهم في تسريع تنقل المسافرين بين البوابات الداخلية وفق أعلى المعايير العالمية.وأشاد السليطي، بالخدمات الجديدة والتجهيزات الحديثة التي يشهدها المطار ، منوهاً بالتخطيط المستقبلي الدقيق لمرافق المطار وخدماته المتنامية للعشرين عاما القادمة التي بنيت على أسس علمية حديثة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، كما تواكب استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب التي ستتيح للمملكة الوصول لأعداد 90 مليون مسافر في العام ، مشيداً بإنسايبة الحركة في المطار وكفاءة الأيدي السعودية العاملة ، منوها بنجاح سياسات التوطين وشموليتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.// انتهى //23:47ت م0173