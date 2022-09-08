الرياض 12 صفر 1444 هـ الموافق 08 سبتمبر 2022 م واسحقق فريق الوحدة انتصاره الأول في دوري روشن السعودي على حساب ضيفه أبها، بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في الشرائع ضمن منافسات الجولة الثالثة.وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب سعد الناطق مدافع أبها بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 49.وعوض الفريق الوحداوي من خلال هذا الفوز تعثره بالخسارة في الجولتين الماضية، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره، فيما تلقى أبها خسارته الثانية، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.// انتهى //23:48ت م0174