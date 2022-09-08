نيويورك 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 193.24 نقطة، بما يعادل 0.61%, ليغلق عند 31774.52 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 70.23 نقطة أو 0.60%, ليغلق عند 11862.13 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 26.31 نقطة أو 0.66%, ليغلق عند 4006.18 نقطة.//انتهى//23:56ت م0175