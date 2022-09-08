نيويورك 13 صفر 1444 هـ الموافق 9 سبتمبر 2022 م واسأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الإجهاد المائي المرتفع يؤثر على قرابة 250 مليون شخص في أفريقيا.وسلطت المنظمة الضوء في تقرير أصدرته اليوم بعنوان "حالة المناخ في أفريقيا 2021"، على الإجهاد المائي والأخطار المتصلة بالمياه، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن أفريقيا تعد مصدراً لنحو 2 إلى 3 في المئة فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تعاني، بشكل غير متناسب، من الآثار المترتبة على ذلك.وتسجل بعض مناطق أفريقيا ارتفاع منسوب مياه البحار بأسرع من المتوسط العالمي بمقدار مليمتر واحد سنوياً، مما يؤدي إلى تفاقم خطر الفيضانات الساحلية الشديدة.كما ألقى التقرير بالضوء على تزايد اضطراب أنماط الأمطار الذي أدى إلى أسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ أكثر من 40 عاماً، وفيضانات مدمرة في مناطق جديدة من القارة بوتيرة أكثر تكراراً.//انتهى//00:31ت م0001