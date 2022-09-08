نيويورك 13 صفر 1444 هـ الموافق 9 سبتمبر 2022 م واسعقدت منظمة الأمم المتحدة، مساء الخميس، أعمال أول مؤتمر معني بضحايا الإرهاب، بعنوان "النهوض بحقوق واحتياجات ضحايا الإرهاب".وأوضحت الأمم المتحدة في بيان صحفي أن المؤتمر الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يهدف إلى تعزيز الحوار والمشاركة في نهج يركز على الضحية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.//انتهى//00:54ت م0002