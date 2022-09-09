الرياض 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واستُوج منتخب الجزائر بلقب النسخة الرابعة، لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في الجزائر على ملعب السيق بمدينة وهران الجزائرية.وجاء هدف منتخب المغرب عن طريق اللاعب محمد أرشيدي، بينما تعادل منتخب الجزائر بواسطة اللاعب إسماعيل الطيب، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح، التي منحت الانتصار واللقب لمنتخب الجزائر بعد الفوز 4-2.وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، اللاعب الجزائري مسلم أناتوف من، بينما فاز السعودي طلال حاجي بجائزة هداف البطولة، كما حصل المغربي طه بنغزيل على جائزة أفضل حارس مرمى.حضر المباراة وحفل التتويج معالي وزير الشباب والرياضة بالجمهورية الجزائرية، عبدالرزاق سبقاق، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة عبدالحكيم الشلماني.// انتهى //03:01ت م0005