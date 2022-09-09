الرياض 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسهنأ الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاءالله السلمي منتخب الجزائر بعد فوزه ببطولة كأس العرب للناشئين 2022 أمس ، في ختام منافسات البطولة التي أقيمت بالجمهورية الجزائرية، متمنياً التوفيق لمنتخب المغرب في قادم الاستحقاقات.وقدم السلمي شكره لمعالي وزير الرياضة والشباب بالجمهورية الجزائرية عبدالرزاق سبقاقَ ولرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، على الاستضافة الناجحة للنسخة الرابعة من هذه البطولة، منوهاً بالجهود التي بذلها رئيس اللجنة المنظمة عبدالحكيم الشلماني وكافة أعضاء اللجنة، والأمانة العامة بالاتحاد العربي لكرة القدم وكافة لجان البطولة، خلال منافسات البطولة وساهمت في نجاحها.وبيّن الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم أن "نجاح هذه البطولة يأتي امتداداً لنجاح المسابقات الماضية التي أقامها الاتحاد هذا الموسم 2022-2023، والتي تهدف إلى إثراء الرياضة في الوطن العربي وتنمية قدرات ومواهب وإمكانيات اللاعبين العرب، وتطوير الحكام وكافة العاملين في منظومة كرة القدم" .وأكد السلمي أن حرص ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي، ونائبي الرئيس وأعضاء مجلس الاتحاد، كان خلف هذا النجاح المتلاحق للمسابقات"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن" الاتحاد العربي حريص على استمرار مثل هذه البطولات للفئات السنية المختلفة، لتؤدي رسالتها وتحقق أهدافها المنشودة".// انتهى //03:25ت م0009