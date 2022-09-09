المدينة المنورة 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسكرم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس أيمن بن محمد السيد 339 من مربي ومربيات المواشي بعد تفعيل الإستراتيجية المستقبلية لضمان تحقيق الوفرة والقدرة على النفاذ والصحة والسلامة إضافة إلى تطوير ورفع منظومة الإنتاج الغذائي والحيواني المحلي المستدام .ويأتي ذلك بتقديم مشروع خدمات تأهيل المستفيدين في الثروة الحيوانية من الجنسين الذي أطلقته الوزارة على مستوى مناطق المملكة والذي يركز على تطبيق النظم والممارسات الحديثة في مجال تربية المواشي لزيادة معدلات إنتاج اللحوم الحمراء مما يساهم في رفع الأمن الغذائي ودخل المربيين لتطوير مجالات إنتاجهم والحفاظ على الاستدامة البيئية ، كما ركز المشروع على إدارة مشاريع تربية المواشي المتوسطة والصغيرة وتسويقها وتشغيل مشاريعها ومنتجاتها والخدمات المساندة له .يذكر أن المشروع تخرج منه أكثر من 5000 مربي ومربية تم تدريبهم تحت كوادر مختصة بكفاءات عالية تحقيًقا لأهداف المشروع وسعًيا لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة في تميز وطننا ومواطنينا .// انتهى //07:16ت م0013